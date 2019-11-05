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Убить не собственными руками: 30 котят обрекли на верную смерть в холодном лесу
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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В Югре близ Сургута в заснеженном лесу нашли пять клеток с 28 котятами. Все животные спасены, полиция проверяет информацию о том, что некий мужчина интересовался у пользователей соцсетей, куда можно девать» именно такое количество кошек.

Убить не собственными руками: в ХМОА почти 30 котят обрекли на верную смерть в холодном лесу

Брошенных зверей нашла накануне сургутчанка Елена Макогон. По ее словам, клетки были не заперты, возможно, чтобы котята разбежались по лесу. «Внутри также были лотки, миски с водой и кормом», — цитирует женщину РИА «Новости».

Всех спасенных, по ее словам, удалось пристроить на передержку у неравнодушных горожан.

Откуда берутся граждане с таким жестоким сердцем! Достаточно было приложить лишь некоторые усилия, а не брать грех на душу в виде целых 28 кошек. Сейчас много приютов, услуг по передержке, волонтеров, да и просто добрых людей, которые смогли бы поучаствовать в судьбе несчастных животных. Но тут решено было все по-другому. Вроде, как и не убили, но точно обрекли на верную смерть.

Ну, нельзя обижать животных! Во-первых, стоит напомнить, что жестокое обращение с ними уголовно наказуемо. А во-вторых, как же быть с собственной совестью в дальнейшем? Неужели такой поступок не вызовет беспокойные отголоски в душе и человек будет жить дальше как ни в чем не бывало? И серьце будет стучать его ровно?..

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