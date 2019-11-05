Убить не собственными руками: 30 котят обрекли на верную смерть в холодном лесу

В Югре близ Сургута в заснеженном лесу нашли пять клеток с 28 котятами. Все животные спасены, полиция проверяет информацию о том, что некий мужчина интересовался у пользователей соцсетей, куда можно девать» именно такое количество кошек.

Брошенных зверей нашла накануне сургутчанка Елена Макогон. По ее словам, клетки были не заперты, возможно, чтобы котята разбежались по лесу. «Внутри также были лотки, миски с водой и кормом», — цитирует женщину РИА «Новости».

Всех спасенных, по ее словам, удалось пристроить на передержку у неравнодушных горожан.

Откуда берутся граждане с таким жестоким сердцем! Достаточно было приложить лишь некоторые усилия, а не брать грех на душу в виде целых 28 кошек. Сейчас много приютов, услуг по передержке, волонтеров, да и просто добрых людей, которые смогли бы поучаствовать в судьбе несчастных животных. Но тут решено было все по-другому. Вроде, как и не убили, но точно обрекли на верную смерть.

Ну, нельзя обижать животных! Во-первых, стоит напомнить, что жестокое обращение с ними уголовно наказуемо. А во-вторых, как же быть с собственной совестью в дальнейшем? Неужели такой поступок не вызовет беспокойные отголоски в душе и человек будет жить дальше как ни в чем не бывало? И серьце будет стучать его ровно?..



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По инф. rosbalt.ru

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