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Новорожденная дочь Миллы Йовович попала в больницу
По инф. argumenti.ru   
12 Февраля 2020 г.
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Всемирно известная актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам плохую новость. Согласно последней информации, новорожденная дочь артистки серьезно заболела и сейчас находится в клинике.

Новорожденная дочь Миллы Йовович попала в больницу


Третья дочка Миллы, получившая имя Озиан, заболела тяжелой формой желтухи. Медики порекомендовали родителям поместить малышку в больницу, где ее выхаживают уже в течение недели. Врачи прописали ребенку усиленное питание.

Йовович сообщила, что у ее дочери часто берут кровь на анализ, вследствие чего все пятки у малышки в царапинах. "Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается", – призналась актриса. Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время Озиан станет лучше.

Поклонники Миллы желают ее дочке скорейшего выздоровления.

По инф. argumenti.ru

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