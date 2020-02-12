Новорожденная дочь Миллы Йовович попала в больницу

Всемирно известная актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам плохую новость. Согласно последней информации, новорожденная дочь артистки серьезно заболела и сейчас находится в клинике.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Третья дочка Миллы, получившая имя Озиан, заболела тяжелой формой желтухи. Медики порекомендовали родителям поместить малышку в больницу, где ее выхаживают уже в течение недели. Врачи прописали ребенку усиленное питание.



Йовович сообщила, что у ее дочери часто берут кровь на анализ, вследствие чего все пятки у малышки в царапинах. "Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается", – призналась актриса. Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время Озиан станет лучше.



Поклонники Миллы желают ее дочке скорейшего выздоровления.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...