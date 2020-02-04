Добро пожаловать, Озиан! Милла Йовович стала мамой в третий раз

Третью дочь родила 44-летняя голливудская актриса Милла Йовович. Девочку назвали необычным именем — Озиан.

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- Добро пожаловать в мир, моя новая сестра! Мы тебя любим!, — написала на своей странице в Инстаграме 12-летняя дочь Йовович Эва.

По инф. rosbalt.ru

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