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Добро пожаловать, Озиан! Милла Йовович стала мамой в третий раз
По инф. rosbalt.ru   
04 Февраля 2020 г.
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Третью дочь родила 44-летняя голливудская актриса Милла Йовович. Девочку назвали необычным именем — Озиан.

Добро пожаловать, Озиан! Милла Йовович стала мамой в третий раз


- Добро пожаловать в мир, моя новая сестра! Мы тебя любим!, — написала на своей странице в Инстаграме 12-летняя дочь Йовович Эва.

По инф. rosbalt.ru

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