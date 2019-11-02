Новое в молодежной преступности: похитить человека... чтобы оформить на него кредит

В Казани на двоих взрослых и четверых несовершеннолетних завели уголовное дело. Их обвиняют в похищении подростка и вымогательстве, сообщает прокуратура Татарстана.

«Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, в том числе четверых несовершеннолетних, которые обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы подростка», − говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2018 года шестеро обвиняемых насильно посадили своего знакомого в машину и увезли в лес к озеру Изумрудное в Кировском районе Казани. Они угрожали ему «физической расправой» и требовали отдать 10 тыс. рублей. Когда подросток отказал похитителям, они заставили его оформить кредит на мобильный телефон стоимостью не менее 25 тыс. рублей. Сначала преступники отвезли парня домой, где он взял свой паспорт, а потом поехали в салон сотовой связи. Но там подростку в кредите отказали.

После этого похитители отвезли потерпевшего в помещение возле одной из местных школ. Утром они снова отвезли подростка в салон сотовой связи. В этот раз ему удалось вырваться и позвать на помощь.

Шестерых похитителей обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Четверых участников преступной группы заключили под стражу, двоих оставили под домашним арестом. Только двое из шести фигурантов дела признали свою вину. Рассмотрением уголовного дела займется Кировский районный суд Казани.

Прямо скажем, насилие и грабежи в определенных (маргинальных) слоях нынешней молодежи распространены:

...Но вот схема "оформить кредит по принуждению", видимо, является неким новшеством. Надо иметь в виду - выбивать деньги могут из наших внуков и вот таким изощренным способом!

Polit.ru

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