Новый президент Украины вступил в должность. Ожиданий много, посмотрим что получится

Владимир Зеленский на заседании Верховной рады принес присягу в качестве нового президента Украины.

Глава ЦИК огласила результаты выборов. Как известно, Зеленский набрал больше 73% голосов избирателей — это «рекорд» за все время сущестования независимой Украины.

Председатель Конституционного суда вручила ему символы главы государства — президентский знак, печать и булаву.

Харкактерно, что в своей инагурационной речи новый президент неоднократно переходил на русский язык.

На инаугарции присутствовали все бывшие украинские лидеры, президенты Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Венгрии, а также представители многих других стран.

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Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он распускает Верховную раду.

Глава государства предупредил депутатов парламента, что у них осталось два месяца для того, чтобы принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и отправить в отставку некоторых министров и генерального прокурора.

На прошлой неделе партия «Народный фронт» формально вышла из правящей коалиции, теперь, по закону, у парламента есть месяц на формирование нового большинства, а потому заявление Зеленского о роспуске, как минимум, спорно и, вероятно, будет оспариваться.

Для того, чтобы понять значение этих событий - надо хотя бы приблизительно вникнуть в правовое устройство власти на Украине (оно сильно отличается от российского). Небольшие пояснения - по ссылке.

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Президент РФ Владимир Путин поздравит нового украинского коллегу Владимира Зеленского, когда будут первые успехи в урегулировании кризиса в Донбассе и в нормализации отношений Москвы и Киева, если такое произойдет. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли его шеф поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

Как сообщает ТАСС, Песков при этом не стал уточнять, какими именно должны быть эти «первые успехи» по двум названным направлениям. Однако, по его словам, такие успехи в деле нормализации российско-украинских отношений «будут очевидны и заметны невооруженным глазом».

Также, подчеркнул представитель Кремля, пока что Путин не планирует каких-либо контактов с Зеленским. В повестке дня этого нет, отметил Песков.

По инф. rosbalt.ru

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