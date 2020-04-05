Новая возлюбленная Сергея Жигунова оказалась «копией» Анастасии Заворотнюк

Когда-то поклонники сериала «Моя прекрасная няня» с упоением следили сначала за чувствами экранных героев Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, а потом и за развитием их романа в реальности.

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Пара встречалась два года, но в результате отношения со скандалом рухнули. И каково было удивление поклонников, когда рядом с Жигуновым спустя более 10 лет появилась копия Заворотнюк.

Второй год актёр тесно сотрудничает с журналисткой Викторией Ворожбит в организации фестиваля «Утро Родины». По слухам, их отношения далеки от деловых. Более того, Ворожбит очень похожа на бывшую возлюбленную «гардемарина» и всячески подчёркивает это.

Знакомый Виктории в комментарии «Комсомольской правде» рассказал, что женщина она вовсе не простая:

— Женщина она хваткая. Сейчас перебралась в Москву, но долгое время работала в родном Приморье, была публичной персоной. Трудилась в крупных корпорациях, отвечала за связи с прессой, участвовала в выборной кампании местного губернатора. Потом работала с Чубайсом, благодаря чему получила нынешнюю должность в «Роснано».

Впрочем, известной Ворожбит стала благодаря своему мужу Виктору Суханову. Для дальневосточного СМИ, в котором он был директором, Виктория делала интервью с випами. Но этот же источник сообщил «КП», что вместе супруги уже не живут.

— Ворожбит как будто сознательно копирует внешность Заворотнюк, хотя у них и так типаж один в один. Видно, что на Жигунова это действует, как гипноз. Их нежная «дружба» ни для кого на Сахалине не секрет, хотя оба её не афишируют. Все ведь женаты!, — сообщил близкий знакомый Виктории.

По инф. сайта «Городовой»

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