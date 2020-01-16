Никас Сафронов напишет Юлию Началову в образе святой

Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой. Художник отметил, что, по задумке поклонника певицы, она должна стоять в окружении Святой Марии и Святой Анны.

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- Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей. По его задумке певица должна стоять рядом со Святой Анной и Святой Марией, - поделился Сафронов.



Художник признался, что учился иконописи в Сергиевом Посаде и даже изображал друзей и близких в образе святых. Однако за заказ Сафронов браться не спешит – для начала он намерен получить благословение у духовника, а также узнать мнение поклонников артистки.

По инф. argumenti.ru

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