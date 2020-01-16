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Никас Сафронов напишет Юлию Началову в образе святой
По инф. argumenti.ru   
16 Января 2020 г.
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Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой. Художник отметил, что, по задумке поклонника певицы, она должна стоять в окружении Святой Марии и Святой Анны.

Никас Сафронов изобразит Юлию Началову в образе святой


- Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей. По его задумке певица должна стоять рядом со Святой Анной и Святой Марией, - поделился Сафронов.

Художник признался, что учился иконописи в Сергиевом Посаде и даже изображал друзей и близких в образе святых. Однако за заказ Сафронов браться не спешит – для начала он намерен получить благословение у духовника, а также узнать мнение поклонников артистки.

По инф. argumenti.ru

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