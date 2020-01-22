Немецкие ученые рассказали, что провоцирует развитие рака

Специалисты в Германии рассказали о факторах, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. (Не забываем о том, что тот, кто предупрежден - вооружен! - прим. МГ.)

Как пишет Focus, ультрафиолетовые лучи не только приводят к преждевременному старению кожи, но и повышает риск возникновения рака кожи. При этом следует помнить, что даже стекла самолетов пропускают до 47% лучей.

Стоит не забывать и об опасности слишком горячих супов и напитков — жидкость, температура которой выше 65 градусов, повреждает ткани пищевода.

Алкоголь также повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы. В частности, мужчинам не рекомендуется употреблять более 0,5 литра пива в день, а для женщин этот показатель — в два раза меньше.

Эксперты призывают не засыпать со смартфоном в руках, поскольку свет от него затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина, а его нехватка в организме можнт спровоцировать онкологию.

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По инф. rosbalt.ru

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