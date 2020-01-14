Почему в Петербурге так много больных раком? Есть мнение одно...

Заболеваемость онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге — одна из самых высоких по стране. Об этом свидетельствуют данные отчета о состоянии онкологической помощи населению Минздрава за 2018 год. Так, среди петербуржцев высокий показатель смертности тех, у кого диагностировали рак в течение первых 12 месяцев.

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Данные о высокой заболеваемости раком в Петербурге отражают реальную ситуацию в онкологии по стране, уверен заведующий химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского онкоцентра, профессор кафедры онкологии Федор Моисеенко.

«Действительно, по данным ежегодного отчета одного из федеральных раковых регистров, несколько лет кряду Санкт-Петербург отличается от прочих регионов России высоким уровнем заболеваемости злокачественными новообразованиями, а также удельным весом больных на запущенных стадиях. Но я полагаю, что данные из Петербурга просто реальнее отражают ситуацию в онкологии по стране, а статистика из регионов заблуждается в меньшую сторону», — уверен Моисеенко.

Еще по теме: ученые полагают, что древних людей от онкологических заболеваний уберегал образ жизни. И хотя рак поражает людей по разным причинам, для доисторического человека заболеть им было скорее аномалией. Между тем последние три столетия жители экономически ведущих стран умирают в основном от злокачественных опухолей.

И еще новости по этой теме: американские ученые выяснили, что блокировать распространение раковых клеток в мозг можно. Это открытие может помочь в лечении рака и прогнозировании рисков.

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По его словам, ситуация с онкологическими заболеваниями выглядит тревожной во всех регионах страны, но статистика говорит об обратном по нескольким причинам.

«Во-первых, вызывает сомнение качество подаваемых данных в виде статистических форм, созданных много лет назад. Они не учитывают ключевые особенности применяемого лечения или биологии опухоли, — полагает онколог. — Во-вторых, постановка онкологического диагноза относится в медицине к сложным: для этого часто требуется высокотехнологичное оборудование, например, камеры для изотопных методов исследования или компостерные томографы. А подтверждение диагноза всегда требует получения либо опухолевых клеток, либо тканей опухоли. И каждый из этих этапов предполагает высокую квалификацию специалистов. Их недостаток в регионах может влиять на правильную диагностику онкологии, а значит, и на статистику».

Федор Моисеенко уверен, что из-за неудовлетворительной статистики с уверенностью выделять тех или иных «лидеров» по заболеваемости или смертности от рака нельзя.

Где все-таки правда? Действительно ли больше вероятность заболеть раком у живущих в Петербурге или просто дело в статистических погрешностях, о которых говорит Моисеенко? Сказать сложно, возможно, и правда региону дают не ту статистику, а может быть, больных в Петербурге и правда больше... как знать. Но одно ясно точно: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев...Понятно, что этот страшный диагноз одинаково ставят и мужчинам, и женщинам, но дамам нужно быть внимательнее к себе вдвойне. Дело в том, что по прогнозам врачей к 2030 году может вдвое вырасти заболеваемость раком шейки матки. Кроме того, статистика говорит о том, что рак молочной железы развивается у каждой девятой женщины. Снизить риск постановки этого страшного диагноза помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Так что всё в наших руках.

По инф. rosbalt.ru

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