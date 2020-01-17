ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Не стало младшего из сыновей Толкиена
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Не стало младшего из трех сыновей английского писателя Джона Руэла ТолкинаКристофера. О его кончине сообщило Общество Толкина.

Не стало младшего из сыновей Толкиена

Кристоферу Толкину было 95 лет, в войну он служил пилотом, потом занимался лингвистикой, был профессором Оксфорда.

Больше всего сын литератора известен как редактор его книг о Средиземье. Часть «легендариума», например «Сильмариллион», он доработал уже после смерти отца. Сын писателя также стал автором карт к «Властелину колец», поставив на них свои инициалы — C. J. R. T. (Кристофер Джон Руэл Толкин).

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 