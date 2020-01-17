Не стало младшего из сыновей Толкиена

Не стало младшего из трех сыновей английского писателя Джона Руэла Толкина — Кристофера. О его кончине сообщило Общество Толкина.

Кристоферу Толкину было 95 лет, в войну он служил пилотом, потом занимался лингвистикой, был профессором Оксфорда.

Больше всего сын литератора известен как редактор его книг о Средиземье. Часть «легендариума», например «Сильмариллион», он доработал уже после смерти отца. Сын писателя также стал автором карт к «Властелину колец», поставив на них свои инициалы — C. J. R. T. (Кристофер Джон Руэл Толкин).

По инф. rosbalt.ru

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