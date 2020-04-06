Не стало актрисы Ширли Дуглас

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5 апреля в возрасте 86 лет умерла канадская актриса Ширли Дуглас, известная по роли миссис Старч в кинофильме «Лолита» режиссера Стэнли Кубрика, сообщил в Twitter ее сын, актер Кифер Сазерленд.
По его словам, актриса умерла из-за осложнений после пневмонии, не связанной с коронавирусом COVID19.
«Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь», — написал Сазерленд.
Ширли Дуглас родилась 2 апреля 1934 года в городе Уэйберн в Канаде.
Самым известным ее фильмом считается «Лолита» (Lolita, 1962) Стэнли Кубрика. Также она сыграла в таких картинах как «Связанные насмерть» (Dead Ringers, 1988) Дэвида Кроненберга, «Месмер» (Mesmer, 1994) Роджера Споттисвуда, «Ищите женщину» (Woman Wanted, 1999) Кифера Сазерленда и других.
Дуглас также была активным общественным деятелем, она боролась против войны во Вьетнаме, за гражданские права, здравоохранение и ядерное разоружение.
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