«Не больше 5 кило в руки»: ограничен ввоз фруктов в Россию в багаже. И... ёлок тоже

Немного побаловать себя полюбившимися во время заграничной поездки фруктами, конечно, получится, но много на Родину не провезешь: в России вступили в силу новые правила ввоза на территорию страны фруктов, овощей, цветов и елей.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, в багаже и ручной клади можно будет провозить не более 5 кг фруктов и овощей, не оформляя фитосанитарные сертификаты. Также в правилах говорится, что разрешен ввоз не более трех букетов цветов, в каждом из которых не более 15 цветков или иных частей растений. В противном случае могут потребовать фитосанитарный сертификат, а если его нет, то либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

Надо добавить, что в перечень, кроме овощей и фруктов, вошли также орехи, бобовые, а также рождественские ели и ветви.

Стоит отметить также, что данные ограничения распространяются на все виды транспорта, включая авиа-, ж/д, наземный и водный вид.

По инф. rosbalt.ru

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