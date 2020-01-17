Названа причина отравления водой в дагестанском Кизляре

По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки острой кишечной инфекции в дагестанском городе Кизляр, где госпитализированы более 100 человек, могла стать неэффективно обеззараженная питьевая вода.

15 января появилась информация о том, что в Кизляре 32 человека госпитализировали с симптомами кишечной инфекции в городскую центральную больницу. 16 января их количество увеличилось до 102 человек, половина из которых дети. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

Роспотребнадзор сообщил, что проводит ревизию и обеззараживание систем водоснабжения, а также лабораторное исследование материала от больных. В городе увеличили хлорирование воды и усилили лабораторный контроль за ее качеством. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Проводится экстренная иммунизация против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

«В адрес ОАО "Горводоканал" Кизляра вынесено предписание о проведении ревизии, ремонта и дезинфекции всех водопроводных сетей. Руководителям 48 предприятий общепита даны предписания о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

15 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с отравлением жителей Кизляра. По предварительным данным следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.

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Polit.ru

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