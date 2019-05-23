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Натуральный мех — стильно, но уже неприлично!
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Еще один основанный в Италии модный дом вслед за Giorgio Armani, Versace и Gucci решил не включать в коллекцию меха пушных животных. Такое обещание дали владельцы Prada.

Натуральный мех — стильно, но уже неприлично!

Компания объяснила, что видит замену натуральному меху в «инновационных материалах».

Дизайнеры также собираются учитывать «спрос на этичную продукцию», пишет Bloomberg.

Первая коллекция, сделанная на основании этих обязательств, будет показана в сентябре.

  • Отказ от натурального меха набирает силу по всему миру — в силу современных представлений об этичности отношения к животным, распространением экологического мировоззрения.

По инф. rosbalt.ru

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