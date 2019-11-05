Наталья Белохвостикова рассказала о семейной реликвии

Семейная реликвия – это не обязательно что-то очень пафосное и дорогостоящее. Порой обычная, казалось бы, вещь хранится в доме годами и десятилетиями, передается от родителей детям, внукам. Такие предметы – они как маячки, указывающие путь к дорогим сердцу воспоминаниям.

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В семье актрисы Натальи Белохвостиковой такая вещь тоже есть.



– Мой папа был дипломатом. В 1948 году он работал в Канаде советником посольства в ранге чрезвычайного и полномочного посла СССР. Мама Антонина Романовна работала там же переводчиком. Когда папа с ней познакомился и влюбился, стал ухаживать и, сделав предложение, преподнес ей в подарок очень красивую музыкальную шкатулку.



В крышке шкатулки под стеклом – портрет прелестной девочки в старинном красивом платьице, с собачкой на руках. Удивительным образом девочка эта была похожа на мою маму в детстве. Папа интуитивно угадал, когда выбирал для мамы подарок на долгую память. Внутри шкатулки – пудреница с белоснежной пуховкой. В шкатулку папа положил свою визитку. Вскоре мама с папой вернулись в Москву и поженились, а через год родилась я, и потом родители увезли меня в Великобританию.

Мама никогда не расставалась с этой шкатулкой, всегда возила ее с собой. Когда мне исполнилось сорок пять лет, она передала шкатулку мне. Мама никогда не использовала ее по назначению – как пудреницу. Пуховочка так и осталась белоснежной. Мама берегла шкатулку как реликвию, как память о вечной любви. Передав семейную реликвию мне, она положила в шкатулку свою визитку на английском языке.



Родителей моих давно уже нет. Я берегу эту шкатулку. Она всегда стоит в моей комнате. Там лежат и обе визитки. Когда я ее открываю, кажется, в этот момент происходит чудесным образом возвращение в мое детство, юность и соединение с родителями, как будто они рядом со мной сейчас. Это очень глубокое и личное чувство. Это как перечитывать старые любовные письма. Я, конечно, тоже не использую шкатулку как пудреницу. Пуховочка как была, так и лежит там белоснежная. Я могу долго любоваться портретом девочки, которая напоминает мне мою маму. Иногда я завожу музыкальный механизм, и шкатулка играет красивую мелодию.



Не знаю, талисман ли этот сувенир. Думаю, что да. Это не только семейная реликвия, это нечто большее. Я понимаю, что эта вещица хранит и мой домашний очаг, ведь родители прожили в любви всю жизнь. Потом шкатулка перейдет моей дочери Наташе.

По инф. sobesednik.ru

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