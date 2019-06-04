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Сюрпризы из прошлого: исследователи и обычные люди похвастались неожиданно ценными находками
Егор Стуков   
04 Июня 2019 г.
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Вы давно проверяли старые и пыльные домашние архивы на предмет чего-то необычного и даже ценного с исторической точки зрения? Это ведь не глупая идея, а вполне себе шанс на неплохое обогащение, ведь мы нередко забываем или даже не знаем о древних реликвиях, которые хранятся у нас под носом. Вот так семья из британского Эдинбурга внезапно обнаружила в своём шкафу реликвию на целый миллион фунтов стерлингов – более 82 миллионов рублей! Находка китайских исследователей уже не личная, а общественная: специалисты обнаружили каменную табличку с предупреждением о защите леса возрастом 347 лет, которая всё это время пролежала под деревом в деревне Цзиньсин.

Сюрпризы из прошлого: исследователи и обычные люди похвастались неожиданно ценными находками

Британцы нашли в своём шкафу шахматную фигурку, которая пролежала без дела более 50 лет. В аукционном доме Sotheby's реликвию проверил специалист и заявил, что она является частью шахматной коллекции с острова Льюис. Таких фигурок всего 93 штуки, а изготовили их ещё в средние века. Стоит заметить, мастера постарались на славу, так что на выходе у них получились великолепные фигурки из моржового бивня и китового зуба. Эта коллекция считается очень редкой и крайне важной для любого ценителя культуры Европы.

Счастливчики, обнаружившие у себя эту реликвию, рассказали долгую историю небольшой шахматной фигурки. Их дед ещё в середине прошлого века владел антикварным магазином. Небольшую фигурку из моржовой кости он приобрел в 1964 году по совсем смешной цене – всего пять фунтов стерлингов. Только вот о ценности своего приобретения мужчина не знал, так что после его смерти фигурка попала к родственникам на длительное хранение.

Реликвия сохранилась далеко не в идеальном состоянии: фигурка разбита, к тому же у неё нет левого глаза. Но даже в таком виде артефакт древности всё ещё представляет небывалую ценность для музеев и коллекционеров.

Китайская находка, в свою очередь, стала ценностью общественной. Каменную табличку возрастом в 347 лет нашли в провинции Хунань в центральной части Китая.

Эта табличка существует ещё со времён династии Цин, а сама она содержит такое предупреждение: «Деревья посажены далекими предками и могут укрыть в тени их потомков, и людям этого клана не дозволено рубить деревья». Любопытно, что даже в 1672 году люди заботились о защите окружающей природы, ведь понимали её значимость для всего человечества и будущих поколений.

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