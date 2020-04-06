На зарядку становись! А Валуев и Журова помогут

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В августе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта на благо развития и мира. Обычно в этот день жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, забегах и марафонах. В период карантина можно отметить праздник самостоятельными тренировками дома или заняться спортом онлайн.
Среди стран, подписавших резолюцию об учреждении дня спорта, были Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий, будут осуществляться за счёт добровольных взносов государств. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2013 года экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта.
«Первая ракетка мира» сербский теннисист Новак Джокович, со своей стороны, напомнил, что он родился и вырос в маленькой стране, но благодаря спорту ему удалось добиться больших успехов и побывать во многих государствах мира. Джокович добавил, что спорт является лучшим средством для закаливания характера. «Я надеюсь, что учреждение Международного дня спорта станет мотивацией для каждого из нас направить свои усилия на выработку основных спортивных ценностей, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту. Это универсальные качества», — сказал теннисист.
По замыслу учредителей, праздник должен стать дополнением Международному Олимпийскому дню, который отмечается ежегодно 23 июня. Организация Объединенных Наций предлагает всем государствам и спортивным организациям 6 апреля проводить спортивные мероприятия и привлекать граждан к занятиям физкультурой и оздоровительными практиками.
Если вы находитесь дома, в режиме самоизоляции, то это не значит, что надо сидеть сложа руки. Вот вам советы по тренировкам от известных спортсменов:
В августе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта на благо развития и мира. Обычно в этот день жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, забегах и марафонах. В период карантина можно отметить праздник самостоятельными тренировками дома или заняться спортом онлайн.
Иркутский фотограф Станислав Толстнев решил провести период самоизоляции на берегу озера Байкал в личном автомобиле. Для этого он оснастил машину самодельной солнечной станцией. Необычный опыт продолжается уже почти неделю. Об этом иркутянин написал на личной странице в Facebook.
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.
Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.
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