На зарядку становись! А Валуев и Журова помогут

В августе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта на благо развития и мира. Обычно в этот день жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, забегах и марафонах. В период карантина можно отметить праздник самостоятельными тренировками дома или заняться спортом онлайн.

Среди стран, подписавших резолюцию об учреждении дня спорта, были Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий, будут осуществляться за счёт добровольных взносов государств. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2013 года экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта.

«Первая ракетка мира» сербский теннисист Новак Джокович, со своей стороны, напомнил, что он родился и вырос в маленькой стране, но благодаря спорту ему удалось добиться больших успехов и побывать во многих государствах мира. Джокович добавил, что спорт является лучшим средством для закаливания характера. «Я надеюсь, что учреждение Международного дня спорта станет мотивацией для каждого из нас направить свои усилия на выработку основных спортивных ценностей, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту. Это универсальные качества», — сказал теннисист.

По замыслу учредителей, праздник должен стать дополнением Международному Олимпийскому дню, который отмечается ежегодно 23 июня. Организация Объединенных Наций предлагает всем государствам и спортивным организациям 6 апреля проводить спортивные мероприятия и привлекать граждан к занятиям физкультурой и оздоровительными практиками.

Если вы находитесь дома, в режиме самоизоляции, то это не значит, что надо сидеть сложа руки. Вот вам советы по тренировкам от известных спортсменов:

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По инф. Парламентской газеты

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