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Как часто заниматься фитнесом дома? Каждый день!
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2020 г.
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Фитнес-тренер дала рекомендации по занятиям спортом во время изоляции дома, чтобы не терять форму и поддерживать бодрость.

Как заниматься фитнесом дома? Лучше каждый день

По словам тренера, в домашних условиях сложно перетренироваться, поэтому заниматься можно заниматься каждый день, пишет aif.ru.

На время тренировки рекомендуется уединиться, особенно если могут помешать маленькие дети или животные. Заниматься спортом нужно в хорошо проветриваемом помещении и по четкому графику, чтобы создать привычку к физической нагрузке. Упражнения лучше всего делать через час-полтора после еды.

Домашняя тренировка может продолжаться от 30 минут до часа, на йогу или растяжку можно выделить 1,5–2 часа. Перед началом упражнений нужно не забывать разминаться.

Удостовериться в правильном выполнении упражнений можно с помощью зеркала или телефона. Также тренер советует не пытаться осваивать в одиночку слишком сложные и травмоопасные упражнения, а предпочесть простые варианты.

Во время небольших перерывов в работе также можно делать различные упражнения, а в качестве спортивных снарядов подойдут различные домашние предметы: бутылка с водой вместо гантелей, стопка книг — в качестве кирпичей для йоги. Закрепить ноги для упражнений на пресс можно с помощью дивана или батареи. Также тренер посоветовала уделить внимание советам онлайн-тренеров, которых можно найти в интернете.

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По инф. rosbalt.ru

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