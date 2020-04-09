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На Урале молодая мама подкинула малыша охраннику торгового центра
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
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В Екатеринбурге женщина подкинула грудного ребенка охраннику торгово-развлекательного центра.

На Урале молодая мама подкинула малыша охраннику торгового центра

Как сообщает E1.Ru, 7 апреля около 19:45 женщина с люлькой зашла в ТРЦ «Антей» и просидела там больше двух часов. В 22:00 здание стали закрывать, но женщина попросила остаться, сказав, что за ней должна приехать машина. Ее пожалели и разрешили остаться. За это время она успела рассказать, что ей нечем кормить малыша. Женщина оставалась в здании до половины первого, а затем вышла под надуманным предлогом и не вернулась, оставив ребенка.

Охрана ТРЦ вызвала полицию. Личности матери и ребенка уже установили. Мальчик родился в прошлом году, а его маме 23 года, она живет на улице Тверитина, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мальчика отвезли в больницу, а женщину пока найти не удалось, дома она не появилась.

Увы, но есть женщины, которым дети совсем не нужны, материнский инстинкт у них отсутствует напрочь. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества (а еще - совсем юные дурочки, сами, по сути, дети). Но ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.

По инф. rosbalt.ru

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