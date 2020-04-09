На Урале молодая мама подкинула малыша охраннику торгового центра

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...
Как сообщает E1.Ru, 7 апреля около 19:45 женщина с люлькой зашла в ТРЦ «Антей» и просидела там больше двух часов. В 22:00 здание стали закрывать, но женщина попросила остаться, сказав, что за ней должна приехать машина. Ее пожалели и разрешили остаться. За это время она успела рассказать, что ей нечем кормить малыша. Женщина оставалась в здании до половины первого, а затем вышла под надуманным предлогом и не вернулась, оставив ребенка.
Охрана ТРЦ вызвала полицию. Личности матери и ребенка уже установили. Мальчик родился в прошлом году, а его маме 23 года, она живет на улице Тверитина, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мальчика отвезли в больницу, а женщину пока найти не удалось, дома она не появилась.
Увы, но есть женщины, которым дети совсем не нужны, материнский инстинкт у них отсутствует напрочь. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества (а еще - совсем юные дурочки, сами, по сути, дети). Но ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.
Ученые NASA рассказали о планах по освоению космоса на фоне подписания Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. Напомним, в феврале Трамп призвал конгресс выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
Заявление продюсера Марка Рудинштейна о том, что Армен Джигарханян превратился в овощ, активно обсуждают в актерской среде. Сын Армена Борисовича Степан впервые прокомментировал состояние здоровья легендарного артиста.
История гибели одного пожилого человека, замерзшего насмерть в котловане, может затеряться в условиях ужаса пандемии коронавируса, но проблема халатности и обесценивания человеческой жизни остается. Случай произошел в Петербурге. Однако касается всех. (Действительно, это та самая история, которая является лакмусовой бумажкой того, что происходит в здравоохранении и в органах правопорядка. Сплошная халатность, нежелание брать на себя ответственность, замалчивание и равнодушие... прим. МГ.)
Россиян, попрятавшихся от коронавируса в своих каменных мешках, не на шутку встревожила новость о том, что ученые Уханя обнаружили у китайских кошек антитела COVID-19. Может ли вирус передаваться от животного к человеку и не спровоцировало ли известие об инфицированных питомцах хозяев кошек и собак тут же избавиться от них?
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, увеличивших в 2020 году свои состояния, несмотря на кризис и пандемию коронавируса. Лидером стал бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его семья. За год они разбогатели на $3,7 млрд, сообщает Forbes Россия.
4 апреля в Казани была ограблена 80-летняя пенсионерка. По дороге из магазина 32-летний ранее судимый мужчина нагнал женщину в подъезде, когда она возвращалась из универмага. Он отобрал у нее сумку, повалил женщину на землю и скрылся. (Мы рассказывали о том, что в России участились случаи ограбления беспомощных женщин, возвращающихся из магазина с продуктами... прим. МГ.)
Композитор Максим Дунаевский был женат целых семь раз. Планировал он и восьмой брак, только вот из-за эпидемии сейчас ЗАГСы не могут никого поженить. Так что музыканту придётся подождать, чтобы укрепить свою новую любовь официальной подписью.
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