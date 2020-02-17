Мать-кукушка объяснила, почему бросила ребенка на снегу

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Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
На допросе у следователя СК женщина заявила, что избавилась от младенца из-за тяжелого материального положения.
"Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", - рассказала подозреваемая.
Решение об аресте матери ребенка принял Дорогомиловский районный суд столицы. Арест 29-летней Мафтуханон Каримовой санкционирован до 12 апреля.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
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