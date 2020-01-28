На что цены взлететь в этом году могут? На молоко, мясо и гречку

Эксперты Аналитического центра при правительстве РФ прогнозируют, что в нынешнем году цены на молоко и мясо могут подняться на 10-12%, шоколад и вафли могут подорожать на 5-7%, а гречка — на 5-6%.

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Среди причин называются увеличение цен на сырье, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла, и также сокращение площади под посевы гречихи, сообщает газета «Известия».

В частности, подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Напомним также, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в России с 14 по 20 января 2020 года не изменились к предыдущему отчетному периоду.

В декабре-2019 инфляция в России составила 0,4% к предыдущему месяцу после подъема на 0,3% в ноябре, а в целом за минувший год — 3% (декабрь к декабрю-2018).

Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

Минэкономразвития (МЭР) РФ пока ожидает роста потребительских цен в 2020 году на уровне 3%.

Цены на продукты растут в геометрической прогрессии, и к этому давно пора бы привыкнуть, но никак не получается, ведь пенсии и зарплаты не поспевают за ростом цен. А потому нам, пенсионерам, придется учиться еще тщательнее считать свои денежки, в чем-то затягивать пояса и жить лишь надеждой, что когда-нибудь всё изменится в этом плане в лучшую сторону. Яйца с сахаром ведь не подвели, подешевели немного...

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По инф. rosbalt.ru

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