На Бали нашелся огромный клад древнеримских монет и украшений

В Индонезии археологи, проводившие раскопки на острове Бали, обнаружили самый большой в Юго-Восточной Азии клад древнеримских монет и украшений.

Отчет об исследовании был опубликован в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Раскопки проводились в деревне Пангкунг Парук. Еще в 2009 году местный земледелец нашел на своем участке остатки древнего захоронения. В нем находился каменный саркофаг овальной формы.

О находке он сообщил властям. В результате были организованы раскопки, которые прошли под патронажем Балийского института археологии (BALAR). Всего было найдено четыре каменных саркофага с ритуальными предметами внутри. За прошедшие годы из захоронения было извлечено так много различных артефактов, что найденный клад археологи назвали беспрецедентным.

Действительно, в их распоряжение попала самая большая коллекция древнеримских монет и украшений, когда-либо найденная на территории Юго-Восточной Азии. По мнению ученых, сам этот факт доказывает существование древнего торгового пути, который связывал Рим со странами Азии.

Некоторые артефакты заслуживают особого внимания. Например, были найдены десятки позолоченных бусин. Их анализ был проведен с использованием лазера. Результат оказался поразительным. Установлено, что бусины, найденные в древнем захоронении на Бали, были изготовлены в Египте и на побережье Леванта в I–IV веках нашей эры.

Эти территории в тот период времени находились во власти Рима. Бусины были изготовлены из натурального римского стекла, а сверху их покрыли позолотой. Кстати, о том, что Рим широко торговал подобной продукцией, писал еще Плиний Старший.

По мнению археологов, «золотые» стеклянные бусины сначала были доставлены в порты юго-восточной Индии, а затем — в дельту Ганга. Уже оттуда их отправили дальше на восток.

В ходе раскопок также было найдено большое количество римских золотых монет, два китайских бронзовых зеркала, украшения из раковин моллюсков и сердолика, бронзовые изделия и две пары искусно украшенных подвесок из чистого золота.

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