На 60-летии алтайского депутата выступали именитые звезды. Уверяет: бесплатно!

Депутат законодательного собрания Алтайского края Владимир Попов объяснил выступление звезды 1980-х Си Си Кетч (C. C. Catch, Каролины Катарины Мюллер) на 55-летнем юбилее его супруги. Он заявил изданию Daily Storm, что артистка приходится ему двоюродной сестрой. Убедил ли кого-то депутат (избранный, кстати, от коммунистов)? Ну, кому - как...

По словам Попова, зарубежная певица приехала и спела на дне рождения его жены абсолютно бесплатно. «Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так», — заверил народный избранник.

Ведущий Первого канала Иван Ургант, который выступал на 60-летии самого депутата в июне 2019 года, тоже якобы не взял с Попова гонорар. Они, по версии алтайского политика, давно знакомы друг с другом, поэтому речь об оплате даже не заходила. «Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет», — рассказал бывший юбиляр, уточнив, что потом телеведущий улетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара».

Тесное общение со звездами российского шоу-бизнеса Попов объяснил еще и тем, что его младшая дочь Диана Завидова сама является «достаточно популярной артисткой».

«Мы очень давно в шоу-бизнесе, мы очень много снимаем, поэтому у нас нет проблем с артистами», — утверждает депутат.

О выступлении C. C. Catch и мужского хора на юбилее жены Попова сообщил Telegram-канал «Барнаульский нытик», опубликовавший видеозапись с праздника. На видео певица а капелла исполнила один из своих хитов 1980-х — Heaven and Hell.

Мужской хор, судя по видео, исполнял для именинницы персональную поздравительную песню.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Торжество проходило в шатре «Монблан» на горнолыжном курорте «Авальман». Там же 11 июня отмечал свое 60-летие сам Владимир Попов. Иван Ургант вел банкет, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи, сделанные участниками мероприятия и выложенные в соцсетях. Для гостей праздника было устроено авиационное шоу и выступление московской группы «Впечатлительные люди». Юбиляр прибыл на курорт на частном вертолете.

Местные СМИ оценили работу Урганта в качестве ведущего банкета в 5 млн рублей. В 2018 году Попов задекларировал доход в размере 902 тысяч рублей, а его жена — 628 тысяч рублей. Он был избран в Алтайский краевой ЗакС от КПРФ, но в прошлом году его исключили из партии.

Кроме того, Владимир Попов является коммерческим директором компании «Диво Алтая», выпускающей подсолнечное масло. В 2008-2010 годах он возглавлял Павловский район Алтайского края.

Напомним, постоянно всплывающие эпизоды роскошеств "слуг народных" - это один из самых раздражающих факторов в настроениях современного общества. Огромный разрыв между богатством и бедностью - очевиден для многих. И чиновники-депутаты вносят в него свой серьезный вклад...

Polit.ru

