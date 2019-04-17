Мошенники представлялись "людьми из ПФР" и воровали банковские карточки у стариков

В Москве полицейские задержали 28-летнего приезжего по подозрению в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. По версии оперативников, мошенник работал не один.

Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и предлагали пожилым людям получить денежную компенсацию либо путевку в санаторий. У пенсионера просили показать документы и банковскую карту, при дальнейшей встрече кредитка подменялась, и с нее пропадали деньги.

Как отметили в МВД, преступники успели обокрасть пенсионеров на 1,9 млн рублей. В полиции разыскивают сообщников задержанного. К сожалению, такие эпизоды мелькают постоянно в нашей хронике происшествий. Пожилые люди, будьте бдительны!

По инф. rosbalt.ru

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