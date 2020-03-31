Миру предрекают дефицит презервативов

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Из-за эпидемии коронавируса компания Karex Bhd. столкнулась с падением поставок почти на 50%, пишет Bloomberg. Предприятия в Малайзии во время недельного карантина остановили работу и снова открылись 27 марта, но в ограниченном формате.
Запасов хватает на два месяца, но большинство заводов находятся в Китае и Индии, сильно пострадавших от эпидемии. Между тем спрос на средства контрацепции растет, пока люди проводят почти все время дома и не планируют рождение детей из-за нестабильной ситуации в мире. (Расскажите об этом прогнозе своим детям и внукам, пусть покупают презервативы, пока они не стали на вес золота.- прим. МГ.)
Karex Bhd. производит каждый пятый презерватив в мире, в том числе для Durex.
79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, ранее сообщившего, что он заразился коронавирусом и из-за осложнений, вызванных инфекцией, помещен в частный госпиталь в Мексике, в воскресенье выписали.
Эпидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019 года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй, впервые столкнулась с предполагаемым случаем новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те сразу же отправили сообщение в Центр по контролю заболеваний района Цзянхань.
В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.
Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
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