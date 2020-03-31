Миру предрекают дефицит презервативов

Крупнейший в мире производитель презервативов предрек мировой дефицит продукции. Продажи этого товара сейчас зашкаливают.

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Из-за эпидемии коронавируса компания Karex Bhd. столкнулась с падением поставок почти на 50%, пишет Bloomberg. Предприятия в Малайзии во время недельного карантина остановили работу и снова открылись 27 марта, но в ограниченном формате.

Запасов хватает на два месяца, но большинство заводов находятся в Китае и Индии, сильно пострадавших от эпидемии. Между тем спрос на средства контрацепции растет, пока люди проводят почти все время дома и не планируют рождение детей из-за нестабильной ситуации в мире. (Расскажите об этом прогнозе своим детям и внукам, пусть покупают презервативы, пока они не стали на вес золота.- прим. МГ.)



Karex Bhd. производит каждый пятый презерватив в мире, в том числе для Durex.

По инф. rosbalt.ru

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