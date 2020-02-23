Минобраз России обещает, что бюджетных мест в вузах станет больше. Хорошо бы!

В этом году число бюджетных учебных мест в вузах России вырастет на 33,7 тыс. Об этом РБК заявил новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пояснив, что общее число бюджетных мест в вузах вырастет до 550 тыс.

Он добавил, что наиболее существенным, согласно новым данным, будет рост числа бюджетных мест в региональных вузах.

Отметим, что в опубликованном в прошлом году докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования говорилось, что в 2018 году число бюджетных мест в вузах выросло с 575,7 тыс. до 597,6 тыс., а уже в следующем году сократилось до 518,4 тыс. В докладе также отмечалось, что к 2024 году число бюджетных мест в вузах должно было сократиться до 432,4 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на необходимость «сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования» с учетом того, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти.

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По инф. rosbalt.ru

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