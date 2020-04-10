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Мифы о коронавирусе: им верят не только простые люди, но и врачи
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2020 г.
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Не всем слухам о COVID-19 стоит доверять, заявили эпидемиологи и рассказали, что является правдой, а что вымыслом. Давайте разбираться вместе.

Эпидемиологи развеяли ряд мифов о коронавирусе

Эксперты привели в пример несколько мифов и упомянули, что им подвержены не только простые граждане, но и врачи.

«Самое ложное представление — это что антибиотики убивают все, в том числе и вирусы», — привел пример профессионального заблуждения профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Батырбек Асланов.

В качестве других популярных мифов он упомянул убеждение, что COVID-19 подвержены только пожилые люди, тогда как спортивным молодым людям якобы ничего не грозит. Это, по словам эксперта, неправда. Также сомнения у него вызывает привычка граждан носить при любых обстоятельствах средства индивидуальной защиты.

«Идешь по улице и видишь огромное количество людей, которые идут в маске. Или человек едет в машине в маске», — высказался Асланов, скептически отметив, что такая мера является излишней.

Некоторые заблуждения упомянул и старший научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Игорь Никоноров.

«Постоянно появляются предложения по продаже талисманов, какое-то средство, которое убивает на расстоянии метра, — отметил эксперт. — В основном это полный бред. Но, к сожалению, люди поддаются».

  • ВОЗ уже опровергал некоторые популярные мифы о COVID-19. Так, вирусный возбудитель распространяется во всех странах, а не только в жарких регионах, и через комаров инфекция не передается. Также не помогут горячая ванна, морозная погода, электросушители для рук, ультрафиолетовая лампа, солевые растворы для носа, чеснок и антибиотики.
  • Свежие новости из нашей хроники борьбы с коронавирусной инфекцией - по ссылке.
В мире инфекцию подхватили уже свыше 1,5 млн человек, общее число смертей — более 88,5 тыс. России официально подтверждены 8 672 случая, умерли 63 человека. На первом месте по числу заражений - США (свыше 435 тысяч). Там от новой инфекции умерли 14 817 (при этом за последние сутки скончалось рекордное число пациентов - 1973), в Испании умерших — 14 792. На первом месте по числу летальных исходов по-прежнему — Италия (17 669).

По инф. rosbalt.ru

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