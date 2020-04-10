Мифы о коронавирусе: им верят не только простые люди, но и врачи

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Эксперты привели в пример несколько мифов и упомянули, что им подвержены не только простые граждане, но и врачи.
«Самое ложное представление — это что антибиотики убивают все, в том числе и вирусы», — привел пример профессионального заблуждения профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Батырбек Асланов.
В качестве других популярных мифов он упомянул убеждение, что COVID-19 подвержены только пожилые люди, тогда как спортивным молодым людям якобы ничего не грозит. Это, по словам эксперта, неправда. Также сомнения у него вызывает привычка граждан носить при любых обстоятельствах средства индивидуальной защиты.
«Идешь по улице и видишь огромное количество людей, которые идут в маске. Или человек едет в машине в маске», — высказался Асланов, скептически отметив, что такая мера является излишней.
Некоторые заблуждения упомянул и старший научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Игорь Никоноров.
«Постоянно появляются предложения по продаже талисманов, какое-то средство, которое убивает на расстоянии метра, — отметил эксперт. — В основном это полный бред. Но, к сожалению, люди поддаются».
ВОЗ уже опровергал некоторые популярные мифы о COVID-19. Так, вирусный возбудитель распространяется во всех странах, а не только в жарких регионах, и через комаров инфекция не передается. Также не помогут горячая ванна, морозная погода, электросушители для рук, ультрафиолетовая лампа, солевые растворы для носа, чеснок и антибиотики.
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