Дурят нашего брата: обереги от коронавируса предлагают

На фоне эпидемии в Москве появилось много новых мошеннических схем. Преступники крадут деньги интернет-пользователей, спекулируя на страхах, связанных с коронавирусом. (Неудивительно, что мошенники очень гибко подстроились под реалии современного мира и пытаются на этом заработать. Только вот совести у них совсем нет... прим. МГ.)

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Чаще всего мошенники используют почтовые рассылки и телефонные сообщения. Жители столицы получают письма якобы от имени официальных структур, в числе которых ВОЗ, ООН, МВФ. Кроме общеизвестной информации о пандемии, в таких письмах присутствует ссылка на фишинговый сайт, где предлагают ввести свои личные данные. На этом этапе преступники крадут личную информацию о пользователях или заражают их гаджеты вредоносными программами.

Кроме того, мошенники от имени все тех же организаций предлагают москвичам внести небольшую сумму — для заболевших, для эвакуации соотечественников из других стран, для разработки вакцины. Но основную ценность для них представляют данные для доступа к банковским картам пользователей, которые они вводят на сайте-«близнеце».

Еще один способ, которым пользуются преступники, — продажа медицинских масок и санитайзеров. В момент оформления покупки мошенники крадут банковские данные пользователей.

Состоятельным москвичам предлагают купить тесты или вакцины от коронавируса. Несуществующие экспресс-полоски и прививки, которые якобы определяют наличие коронавируса и защищают от него, стоят до 15 тысяч рублей. Также в продаже есть амулеты и заговоренные браслеты, которые якобы обеспечат защиту от коронавируса за 300 тысяч рублей. Помимо денег, потраченных впустую, можно лишиться и остальных сбережений, когда мошенники получат доступ к данным банковской карты.

Кроме рассылок мошенники используют звонки и сообщения. Представляясь врачами, сотрудниками Роспотребнадзора и других официальных структур, они сообщают о госпитализации кого-то из близких, и предлагают перевести якобы на счет больницы крупную сумму на улучшение условий содержания.

А вот полезный заголовок по теме: В Москве активизировались «коронавирусные» мошенники

Под маской сотрудников туристических компаний преступники предлагают вернуть деньги за билеты и путевки и просят прислать данные банковских карт и паспортов. «С переходом на удаленную работу участились случаи рассылки писем от корпоративной техподдержки, банков, госорганов с уведомлением о смене режима и предложением воспользоваться ссылками для дистанционного подключения к служебным ресурсам. Преступники получают учетные данные пользователей и атакуют в дальнейшем информационные системы организаций», — отмечают в департаменте информационных технологий.

В ведомстве рекомендуют воздержаться от перехода на сомнительные сайты, не скачивать вложения и проверять информацию, позвонив в техническую службу компании или своим родственникам, которые якобы госпитализированы.

Если мошенники угрожают или вымогают деньги по телефону, нужно записать звонок и обратиться в полицию. Если звонившие представляются сотрудниками банка, нужно половить трубку и перезвонить по номеру, указанному на карте, сообщив о попытке мошенничества.

Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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