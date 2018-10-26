Международные эксперты: в России стало гораздо больше домашнего насилия!

В России после декриминализации статьи о побоях серьезно ухудшилась ситуация с домашним насилием. Об этом заявила исследователь Human Rights Watch по России Юлия Горбунова.

По ее словам, согласно статистике МВД, в России наблюдался стабильный рост насильственных преступлений в семье вплоть до 2017 года, после чего практически в два раза их количество упало. «И это, естественно, связано с декриминализацией», — сказала Горбунова. При этом в 2012 году каждая пятая россиянка страдала от насилия со стороны мужа или партнера.

«Мы сделали вывод, что последствия декриминализации статьи были исключительно негативные. Во-первых, декриминализация привела к ощущению безнаказанности для агрессора, что можно не бояться уголовной ответственности... практически исчезла превентивная функция уголовного наказания, которая очень важна именно в делах по домашнему насилию», — цитирует правозащитницу «Интерфакс».

Во-вторых, облегченные санкции стали еще больше подрывать гарантии защиты для пострадавших, в-третьих, возникли новые проблемы процессуального характера — очень сложно возбудить административное производство по делам семейно-бытового насилия, добавила исследователь.

В 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин.

По инф. rosbalt.ru

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