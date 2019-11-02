Метеорологи обещают России «розовую зиму». Это как?

Предстоящая зима в России в целом по температуре будет около и выше нормы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, зима ожидается не холодной. «Прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — сказал Вильфанд. По осадкам зима 2019-2020 будет близка к обычным значениям. Исключение — юг европейской территории страны, где возможен дефицит осадков. А на Таймыре и в Западной Сибири, напротив, ожидается избыток осадков.

Вильфанд пояснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый». В 2017 году он рассказывал журналистам о комплексном прогнозе на лето и показывал прогностические карты, закрашенные светло-красным цветом. Это означает температуру около и выше нормы. Но тогда лето в Москве теплым не показалось.

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По инф. rosbalt.ru

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