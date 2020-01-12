Меган Маркл станет озвучивать мультики ради спасения диких животных

Герцогиня Сассекская Меган Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов «Disney». Она уже подписала контракт с компанией, сообщает газета «The Times».

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Все заработанные Маркл деньги будут направлены организации «Слоны без границ», которая защищает животных в дикой природе и ведет борьбу с браконьерством.



Кстати, принц Гарри также интересуется проектами по сохранению африканской дикой природы и в 2017 году стал президентом благотворительной организации «African Parks».

По инф. rosbalt.ru

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