Мадонна упала и расплакалась прямо во время концерта

61-летняя американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Она исполняла танцевальные движения на стуле и рухнула, после чего разрыдалась.

Подняться ей помогла танцовщица. Певица при этом не смогла сдержать слез.

It's time to hang up the lacy undies and retire, Madonna. https://t.co/VUqFGvzUTQ