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Мадонна упала и расплакалась прямо во время концерта
По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2020 г.
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61-летняя американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Она исполняла танцевальные движения на стуле и рухнула, после чего разрыдалась.

Мадонна упала и расплакалась прямо во время концерта


Подняться ей помогла танцовщица. Певица при этом не смогла сдержать слез.

Отметим, что сейчас певица завершает масштабный гастрольный тур, поэтому такая реакция может быть следствием обычного переутомления.

Всего в гастрольном туре Madame X Tour, который начался в 2019 году, запланировано 79 концертов, Мадонне осталось выступить на восьми. Последний должен пройти 8 марта 2020 года в Париже.

По инф. rosbalt.ru

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  • Мадонна упала и расплакалась прямо во время концерта
    61-летняя американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Она исполняла танцевальные движения на стуле и рухнула, после чего разрыдалась.
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