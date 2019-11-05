Любящий папа подарил дочке... пони! Нет, это не безумство и не фантастика

Обычный житель Красноярска подарил дочери пони. Но поселить его пришлось у знакомого в частном секторе – на балконе пони не помещается.

Пони по имени Пряник 10 лет, раньше он катал детей в парках, пишет «Борус». Сейчас его хозяйка – четырехлетняя девочка Лиза. Ее отец Иван купил Пряника за 50 тыс. рублей и подарил дочери, поскольку она очень любит лошадей. Девочка долго не понимала, что теперь пони принадлежит ей.

Пряника пришлось поселить неподалеку в частном секторе у друга семьи – новые владельцы пони живут в обычном панельном доме, животное в их квартиру не поместилось. В частном секторе Прянику построили загон. Это обошлось хозяевам еще в 100 тыс. рублей. «Загончик теплый, но вообще пони не боятся морозов. Они нагуливают жир, обрастают шерстью и холода переносят нормально. Если совсем жуткие морозы за 30, тогда накрыть попоной. А так он надышит — там будет тепло», - рассказал отец девочки.

Теперь он каждое утро ходит кормить пони. За зиму Пряник съедает два больших тюка сена и овса на 10 тыс. рублей. Весной питается подножным кормом. За свое проживание на участке друга «платит» навозом – его забирают в качестве удобрения для грядок.

У пони есть все разрешительные документы и прививки, он состоит на учете в ветклинике. Гуляют с Пряником в соседнем сквере. Лиза и ее отец берут с собой лопату и мешки для мусора, чтобы убирать за пони.

Потрясающая история, не правда ли? Она - и про любовь к животным, и про отцовскую любовь... И про возможность сделать настоящее чудо! А всякое зверье (кроме откровенно опасного) еще долго будет вызывать нашу человеческую симпатию, важно только соизмерять наши чувства с рассудком и здравым смыслом. Напомним некоторые поучительные случаи:

По инф. rosbalt.ru

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