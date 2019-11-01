Вот так история: тигров в клетках бросили умирать на границе...

Грузовик с десятью тиграми задержали на польско-белорусской границе 25 октября. Животных везли из Италии в Россию, но машине запретили проехать в Белоруссию. Один тигр уже погиб. Зоопарк польского города Познань решил позаботиться о выживших.
22 октября грузовик с тиграми выехал из Италии. Животных везли из Рима в Дагестан, следует из документа INTRA, созданной ветеринарным отделением в Италии, сообщает польское радио RMF24 cо ссылкой на Главную ветеринарную инспекцию Польши.
Сначала таможня Белоруссии отказала в проезде итальянским сопровождающим тигров, так как у них не было белорусских виз. 26 октября водитель с русским гражданством успешно прошел паспортный контроль, но возникли проблемы с ветеринарными сертификатами.
«Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копия [а не оригинал] ветеринарного сертификата итальянской ветеринарной службы. Кроме того, было выявлено несоответствие по указанному получателю ветеринарного сертификата и неправильно указан номер машины. Поэтому было принято решение о возврате груза на сопредельную территорию», − рассказал начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.
Животных оставили на границе, они начали голодать и истощились. Один тигр умер. Следователи собираются предъявить обвинение водителю грузовика, который перевозил животных в недостаточно крупных клетках без доступа к еде и воде. Его задержали.
Глава города Яцек Ясковяк на своей странице в Facebook сообщил, что всех тигров перевезут в местный зоопарк. При этом организация заявляла, что у нее нет денег на содержание всех тигров, зоопарк может принять только шесть из них. Но выбора сейчас нет, поэтому туда везут всех кошек.
«Это только начало борьбы за их выживание, а время ожидания уменьшило шансы животных на жизнь. Мы не знаем, сколько выживет тигров. Но мы не сдадимся, каждое животное для нас бесценно», — сообщили в зоопарке.
Чтобы решить проблему с финансированием, Познаньский зоопарк начал сбор денег на оборудование карантинно-реабилитационной площадки, необходимой для восстановления тигров. К поиску средств подключилось польское отделение Всемирного фонда дикой природы.
Сейчас тигры находятся на грани смерти. Они уже приехали в познаньский зоопарк, все находятся в тяжелом состоянии. Два тигра перевезут в зоопарк в Члухове в Поморском воеводстве.
Одно из животных обезумело от стресса и начало вести себя агрессивно. Клетка этого тигра полуразрушена и блокирует доступ к остальным. Для безопасности сотрудники зоопарка вызвали полицию. Дать кошке снотворное не удалось.
В местном зоопарке животных отправят на карантин − посадят в специально отведенный блок. Как только кошки поправятся, их отправят в Испанию − в специальный центр для диких зверей.
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