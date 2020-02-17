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Лев Лещенко назвал свою пенсию «несерьёзной»

По инф. argumenti.ru   
17 Февраля 2020 г.
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Народный артист России и легендарный исполнитель Лев Лещенко раскрыл размер своих пенсионных выплат. По его словам, он получает немного больше, чем другие граждане, но «серьезной» эту сумму не назовешь.

Лев Лещенко назвал свою пенсию «несерьёзной»


- К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней - государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей - это больше, чем у многих граждан, - поделился он.

Кроме того, Лещенко отметил, что ему платят гонорары за его авторские песни. Исполнитель добавил, что продолжает вести активный образ жизни и работать, поэтому с деньгами у него проблем нет.

По инф. argumenti.ru

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