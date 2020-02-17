Лев Лещенко назвал свою пенсию «несерьёзной»

Народный артист России и легендарный исполнитель Лев Лещенко раскрыл размер своих пенсионных выплат. По его словам, он получает немного больше, чем другие граждане, но «серьезной» эту сумму не назовешь.

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- К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней - государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей - это больше, чем у многих граждан, - поделился он.



Кроме того, Лещенко отметил, что ему платят гонорары за его авторские песни. Исполнитель добавил, что продолжает вести активный образ жизни и работать, поэтому с деньгами у него проблем нет.

По инф. argumenti.ru

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