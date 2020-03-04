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Лесные пожары в этом году начнутся рано... успеем приготовиться?
По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
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Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Лесные пожары в этом году начнутся рано... успеем приготовиться?

На совещании по профилактике лесных пожаров он отметил, что предстоящий пожароопасный сезон будет сложным и «времени на раскачку» нет.

По словам Аноприенко, Рослесхоз совместно с регионами ведет работу по сокращению зон контроля. Это должно стимулировать тушение всех природных пожаров. Подготовку к сезону лесных пожаров на две недели раньше обычного начали парашютисты-десантники, добавил он.

Ранее Росгидромет также предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте.

В прогнозе «Авиалесоохраны» рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном.

Лесные пожары – беда многих территорий. Например, в России в прошлом году площадь лесных пожаров была сопоставима с Крымом.

Как показывает практика, множество пожаров, случавшихся в лесах, имеют, к сожалению, человеческий след (жители Земли, опомнитесь!). Но и климат тоже проблемы подбрасывает: испепеляющая жара, сухие грозы – лесам очень сложно выстоять под таким мощным «наступлением» с разных сторон.

И ситуация сложная не только с частотой и объемом пожаров на зеленых территориях. Воздух, к примеру, тоже оставляет желать лучшего. Мусор копится, да с такими последствиями, что угроза есть безопасности полетов.

Сможем ли в этом году сделать так, чтобы леса горело меньше? Как знать, поживем-увидим, но очень бы хотелось, конечно...

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По инф. rosbalt.ru

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