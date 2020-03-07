Исчезает ли вместе с запретом на курение такое явление, как пассивное курение? Оказывается, нет, утверждают ученые, изучившие качество воздуха в одном из немецких кинотеатров. Как пишет австрийское издание Der Standard (перевод Inopressa), одно из исследований показало, что в пустующих квартирах след от сигарет можно обнаружить даже спустя два месяца после выезда жильцов-курильщиков.

Исследователи пришли к выводу, что курильщики загрязняют воздух одним только своим присутствием, а точнее в результате испарения токсичных веществ с их одежды. Более того, утверждают ученые, это загрязнение сильнее, чем можно было бы предположить.

Эксперимент проводила команда ученых под руководством Дрю Джентнера (Йельский университет и Институт химии Общества Макса Планка). Они установили в вентиляционной системе кинотеатра в Майнце высокочувствительный масс-спектрометр. В течение четырех дней прибор оценивал качество воздуха в кинозале.

Отказаться от сигарет или нет? Лучше все-таки да. И об этом наши следующие заголовки:

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Каждый раз, когда в кинотеатр входили зрители, прибор регистрировал значительное повышение содержания в воздухе 35 химических веществ, образующихся при курении. По словам ученых, среди обнаруженных веществ были и ядовитые вещества, связанные с курением (бензол и формальдегид).

По мнению экспертов, токсичные вещества попали в кинозал с одеждой зрителей — в частности тех, кто выкуривал сигарету незадолго до посещения кинотеатра. Исследователи считают, что содержание токсичных веществ в воздухе в течение показа фильма соответствовало пассивному выкуриванию до десяти сигарет — то есть тому количеству веществ, которые вдыхаются, когда кто-то рядом с вами выкуривает соответствующее число сигарет.

По инф. rosbalt.ru

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