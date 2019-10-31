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Кто из ушедших звёзд больше всего зарабатывал? Музыканты конечно!

По инф. polit.ru   
31 Октября 2019 г.
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Из 9 из 13 участников списка – музыканты. В 2018 году их было шестеро. (Ваши внуки учатся в музыкальной школе? Воодушевите их примером звезд! - прим. МГ.)

Кто из ушедших звёзд больше всего зарабатывал? Музыканты конечно!

Первое место в рейтинге шестой раз подряд занял Майкл Джексон. «Король поп-музыки» умер в 2009 году. Его годовой доход оценили в $400 млн. Для сравнения, за год до смерти музыкант заработал $13 млн, передает канал «360».

Часть денег фонд наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate) получил от продажи его 10% доли в музыкальном издательстве EMI Music Publishing. Компания также владеет правами на песни Фрэнка Синатры, Queen и Канье Уэста.

Также прибыль от творчества музыканта идет от каталога Mijac Music, контракта с Sony и других проектов.

Второе место в рейтинге досталось Элвису Пресли с его доходом в $40 млн. Певец умер в 1977 году. Деньги приходят от продажи более миллиона альбомов исполнителя и билетов в его поместье «Грейсленд» в Мемфисе. Год назад в нем открыли отель. Напротив дома также построили торгового-развлекательный центр «Мемфис», который вносит существенный вклад в сумму дохода.

На третьем месте располагается гольфист Арнольд Палмер, который умер в 2016 году. Раньше он занимал вторую строчку рейтинга. Его состояние доходит до уровня $35 млн. Деньги приходят от продажи под именем Палмера спортивного снаряжения и напитков. В 2019 году вышел алкоголь под брендом Arnold Palmer, который выпустили совместно с пивоваренной компанией Molson Coors.

Четвертое место отдали создателю песика Снупи художнику-карикатуристу Чарльзу Шульцу. Он умер в 2017 году. В прошлом году он получил $38 млн и занимал третью позицию списка Forbes. В 2019 Шульц заработал $34 млн.

Под именем пятого фигуранта рейтинга выпускают всевозможную продукцию — от наушников и микрофонов до приспособлений для курения. Боб Марли в этот раз заработал $23 млн.

В рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых умерших звезд также попали детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз ($16 млн), основатель журнала Playboy Хью Хефнер ($15 млн), рэпер XXXTentacion ($11 млн), певец и гитарист Принс ($13 млн), Джон Леннон ($12 млн), боксер Мохаммед Али ($8 млн), фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн).

Впервые в список попала актриса Мэрилин Монро ($14 млн).

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