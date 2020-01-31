Кто из фигуристов представит Россию на чемпионате мира? Имена названы!

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.

"Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации", - сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В женском катании Россию в Монреале представят победительница и призеры недавнего чемпионата Европы Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В качестве запасных в состав включены Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

У мужчин Россия будет представлена всего двумя спортсменами - чемпионом Европы Дмитрием Алиевым и серебряным призером Артуром Даниеляном. В резерве - Александр Самарин и Макар Игнатов.

В парном катании в Монреале выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также ставшие в Граце вторыми Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также обладатели бронзы ЧЕ-2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В запасе оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

Все три сильнейшие танцевальные пары страны выступят и на мировом первенстве. В составе недавние триумфаторы континентального первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин и дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Запасными стали Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

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