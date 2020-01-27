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Все «золото» — наше! Впервые за 14 лет российские фигуристы «взяли» чемпионат Европы
Polit.ru   
27 Января 2020 г.
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Российские фигуристы уступили только 2 из 12 медалей Чемпионата Европы-2020. Впервые за 14 лет Россия забрала все золото.

Все «золото» — наше! Впервые за 14 лет российские фигуристы «взяли» чемпионат Европы

  • 16-летняя Алена Косторная стала лучшей в одиночном катании

Победительницей в женском одиночном катании стала Алена Косторная. Анна Щербакова взяла серебро, Александра Трусова бронзу.

Чемпионом в мужском одиночном катании стал Дмитрий Алиев. Второе место у Артура Даниеляна.

Золотые медали в соревновании парного катания завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли победителями в танцах на льду.

Таким образом, российская сборная взяла золото по всем видам программы. Всего было выиграно 10 из 12 медалей чемпионата Европы, 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Последний раз такой триумф был в 2006 году: чемпионами стали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

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