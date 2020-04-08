Крупнейший готический собор мира превратят в госпиталь

Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщает издание The New York Times.
Девять медицинских палаток предстоит развернуть специалистам. Будет задействована и крипта собора, к которой ведут винтовые лестницы — она станет «плацдармом» для медперсонала. В соборе можно будет разместить не менее 200 пациентов. Первых больных COVID-19 начнут доставлять сюда уже к концу недели.
За последние сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране, сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса. Предыдущий рекорд смертности был установлен четвертого апреля, когда за сутки умерли 1344 человека.
Всего по данным на 8 апреля в США от коронавируса скончались уже более 12,7 тысячи граждан. Больше всего летальных исходов в Нью-Йорке — 4009. Сегодня именно он является центром эпидемии в Соединенных Штатах. Всего в стране на сегодняшний день коронавирусом заразились 398 тысяч человек, выздоровели и были выписаны из больниц 22 тысячи американцев.
Многие больницы в США заполнены больными коронавирусом. Отменены плановые операции, в том числе пациентов с онкологическими заболеваниями. В каждом штате появляются новые точки, где началась пандемия. Карты подтвержденных случаев показали кластеры от Атланты до Нэшвилла и Индианаполиса — везде, где есть какой-либо населенный пункт.
Председатель комитета по здравоохранению городского совета Нью-Йорка Марк Левин предупредил, что из-за заполненности моргов власти мегаполиса могут в ближайшее время принять решение о временных захоронениях усопших в городских парках. «Скоро мы начнем временное погребение, — написал в Twitter Левин. — Траншеи будут вырыты по 10 могил в ряд. Это будет сделано достойно, упорядоченно и временно. Но жителям Нью-Йорка будет тяжело».
Депутат отказался сообщить, когда именно начнутся подобные захоронения, сообщает The Guardian. Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил информацию, что у властей города «будет возможность для временных захоронений», не назвав конкретной даты. «Это все, что я собираюсь сказать», — пояснил градоначальник.
Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах страны. По его словам, цифры, поступающие из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго говорят о некотором выравнивании и прогрессе. «Сейчас надо удвоить усилия, сделать все возможное, чтобы защитить общество от вируса», — подчеркнул Пенс.
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Крупнейший готический собор мира превратят в госпиталь
Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщает издание The New York Times.
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