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Пропавшего кота Алибасова вернули. И даже вознаграждение не взяли!
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2019 г.
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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что пропавший несколько дней назад кот продюсера по кличке Чуча нашелся. Сбежавшего сфинкса обнаружили в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань» в Столовом переулке. Жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.

Пропавшего кота Алибасова вернули. И даже вознаграждение не взяли!



По словам Горжанкина, о том, что кот найден, ему по телефону сообщил молодой человек по имени Леван Кажилоти, который, как выяснилось, является наставником школы кунг-фу.

Пиар-директор Алибасова добавил, что Кажилоти отказался от денежного вознаграждения. Добавим, что за кота Чучу обещали 800 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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