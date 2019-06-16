Пропавшего кота Алибасова вернули. И даже вознаграждение не взяли!

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что пропавший несколько дней назад кот продюсера по кличке Чуча нашелся. Сбежавшего сфинкса обнаружили в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань» в Столовом переулке. Жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.

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По словам Горжанкина, о том, что кот найден, ему по телефону сообщил молодой человек по имени Леван Кажилоти, который, как выяснилось, является наставником школы кунг-фу.



Пиар-директор Алибасова добавил, что Кажилоти отказался от денежного вознаграждения. Добавим, что за кота Чучу обещали 800 тысяч рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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