Коронавирус разгулялся уже в Европе

В Италии скончались уже трое больных коронавирусом, на лечении находятся 152 человека.

Очагом распространения болезни в стране является провинция Ломбардия. В воскресенье расположенном там городе Кремона умерла итальянка, у которой ранее был диагностирован рак. Врачи говорят, что ослабленный организм был не в состоянии победить инфекцию. Об этом информирует ANSA.

Вирус COVID-2019 был выявлен в Китае. Большинство из 77 тыс. инфицированных им проживают в городе Ухань. За пределами КНР насчитывается, по сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже 1769 больных. Смертельные случаи, кроме Италии, отмечаются в Иране, Японии и Южной Кореи.

По последним данным, вирусом в мире заразились уже почти 79 тыс. человек, умерли 2462.

В 12 городах провинций Ломбардия и Венето в Италии введен карантин. Итальянские власти тем самым пытаются взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса, сообщает BBC.

Пришлось отменить Венецианский карнавал, но этим власти города не ограничились: в католических храмах уже прекратились службы. При этом горожане жалуются, что в аптеках закончились маски.

Из-за карантина примерно 50 тысяч жителей упомянутых населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Люди не смогут въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. Кроме того, в школах будут отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Знаменитый миланский оперный театр «Ла Скала» также не работает из-за вспышки коронавируса. Когда театр отменит меры безопасности и возобновит работу, неизвестно.

Кроме того, показ модельера Джорджио Армани тоже пришлось отменить. Как пишет The Daily Mail, глава модного дома в связи с ЧП решил ограничиться закрытым дефиле.

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А что в самом очаге эпидемии? Число жертв коронавируса в Китае возросло растет. Только за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 700 человек, умерли свыше 100. Большая часть зараженных находится в провинции Хубэй, откуда распространился вирус — 64 084 случаев заболевания и 2346 смерти.

Всего излечились, как уточняется, 23 122 человека.

По количеству инфицированных после Китая лидирует Япония — там коронавирус обнаружили у 751 человека, несколько зараженных погибли. В ЕС лидером стала Италия — 79 случаев заражения, два человека погибли, уточняет South China Morning Post.

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По инф. rosbalt.ru

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