В Китае коронавирус вновь проявился у вылечившихся пациентов. Тревожно...

В Китае врачи обнаружили повторное появление коронавируса у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц. (Неутешительное известие, прямо скажем... прим. МГ.)

Об этом сообщил журналистам глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин. По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.

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Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».

В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней.

Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».

В мире насчитывается уже 74 тыс. подхвативших новый коронавирус, в основном в Китае. 2004 человека умерли.

По инф. rosbalt.ru

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