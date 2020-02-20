В Китае коронавирус вновь проявился у вылечившихся пациентов. Тревожно...

В Китае врачи обнаружили повторное появление коронавируса у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц. (Неутешительное известие, прямо скажем... прим. МГ.)
Об этом сообщил журналистам глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин. По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.
Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».
В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней.
Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».
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