Коронавирус подхватил главврач больницы в Коммунарке

Коронавирусом заразился главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

Во вторник, 31 марта, Денис Проценко написал в «Фейсбуке»: «Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.

Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…» И в этом весь он — человек, который в такой сложной ситуации, в какой оказалась сейчас Москва, не считает нужным ничего скрывать и именно потому люди ему доверяют. В своем аккаунте в «Фейсбуке» и в других соцсетях он рассказывает, как, в каких условиях сегодня работает коллектив врачей, что получается, а что нет. Увы, не всех заболевших удается спасти, и об этом он честно пишет первым. Но и первый выздоровевший от коронавируса в Москве Давид Беров, и еще 61 пациент из всех 70 вылеченных в Москве — это тоже Коммунарка, и прежде всего сам Денис Проценко.

Кстати, по теме: 24 марта во время визита Владимира Путина в Коммунарку Денис Проценко сказал, что медики будут рады, если Россия пойдёт по китайскому или корейскому пути.

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Поражает, как быстро он смог адаптировать только что открывшуюся самую крупную в России больницу к решению невероятно сложной задачи. Мы познакомились с ним в августе, когда первые четыре корпуса еще достраивались и одновременно оборудовались самым современным, какое только существует, оборудованием в мире. До этого Москва не строила новых больниц лет сорок. И я не могла не спросить, что же ее будет отличать от существующих больниц?

Он с гордостью сказал: «Это больница, в которой предусмотрено все для лечения и взрослых, и детей — от роддома до высокотехнологичных операционных. По сути — город в городе. Здесь можно родиться, наблюдать в течение всей жизни за своим здоровьем и в положенный час достойно умереть». А на вопрос, какой бы именно хотел он видеть эту прекрасную больницу, он ответил: «френдли» и пояснил: англичане так называют клиники, дружелюбные к пациенту. И показал, что сделано там для этого — детский корпус с детской площадкой, одно-двухместные палаты с душем и санузлом, кругом широкие проемы, чтобы легко могли передвигаться люди на колясках. И то, как разделены потоки пациентов при самом поступлении — по современному принципу светофора: красный — для тех, у кого есть угроза для жизни, желтый — для больных средней тяжести, зеленый — для ходячих больных. Они не пересекаются друг с другом, у каждой свой въезд, свой выезд — в том числе и для того, чтобы не могли заразить друг друга.

62 пациента из 70 выздоровевших после коронавируса в Москве лечились в Коммунарке, у Дениса Проценко.

Но и он сам тогда не мог даже подозревать, как скоро ему все это понадобится и что чаще всего при поступлении пациентов у него будет гореть красный свет!

Впрочем, у сорокапятилетнего не просто доктора, а врача-реаниматолога в жизни была хорошая школа. Сын реаниматолога, он еще школьником подрабатывал санитаром. Окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова. Работал замглавного врача горбольницы им. Пирогова, затем главным врачом больницы им. С. С. Юдина. Главным врачом онкологической больницы № 40 назначен в июле 2019-го. С новым коллективом проработал всего ничего, но когда эта больница стала филиалом вновь построенной клиники в Коммунарке, 89 процентов врачей и медсестер согласились поехать с ним осваивать новостройку. А вышло, что приехали еще и противостоять коронавирусу. Выздоравливайте, доктор. Вы победите, мы верим в вас.

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