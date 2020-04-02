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Коронавирус нашли у личного помощника королевы Елизаветы II
Диана Ковалева, «Российская газета»   
02 Апреля 2020 г.
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Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.

Коронавирус нашли у личного помощника королевы Елизаветы II


Главной его обязанностью было приносить королеве еду, напитки, письма, представлять посетителей, а также выгуливать её собак.

- Все напуганы, но не только за себя, а ещё и за королеву и герцога Эдинбургского, супруга Её Величества… Одна только мысль о том, как близок к королеве был заражённый, наводит ужас, - цитирует газета источник.

Известно, что инфицированный камердинер находится дома, его отправили на карантин.

Еще на прошлой неделе из Букингемского дворца уехала и сама королева с супругом. Сейчас они находятся в Виндзорском замке в окружении немногочисленной прислуги.

По инф. «Российской газеты»

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