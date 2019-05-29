Контрактники против Минобороны: война — войной, но уговор дороже денег!

Семьи трех погибших в Сирии военных добились от Читинского гарнизонного военного суда признания незаконным решения военных финансистов Минобороны. Те ранее отказались выплачивать премии за госнаграды погибших.

В частности, суд постановил, чтобы родственникам выплатили премии за награды и возместили судебные издержки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иски подали семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Командование их войсковой части тогда издало приказ о единовременной денежной выплате в размере пяти окладов. Однако это решение в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю.

Отметим, согласно официальной статистике, за время российской операции в Сирии погибли более ста военнослужащих.

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Polit.ru

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