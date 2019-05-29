ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Контрактники против Минобороны: война — войной, но уговор дороже денег!
По инф. polit.ru   
29 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Семьи трех погибших в Сирии военных добились от Читинского гарнизонного военного суда признания незаконным решения военных финансистов Минобороны. Те ранее отказались выплачивать премии за госнаграды погибших.

Семьи трех погибших в Сирии военных добились от Читинского гарнизонного военного суда признания незаконным решения военных финансистов Минобороны

В частности, суд постановил, чтобы родственникам выплатили премии за награды и возместили судебные издержки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иски подали семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Командование их войсковой части тогда издало приказ о единовременной денежной выплате в размере пяти окладов. Однако это решение в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю.

Отметим, согласно официальной статистике, за время российской операции в Сирии погибли более ста военнослужащих.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 