Китай снимает карантин в провинции Хубэй

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С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
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Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
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За последние дни в Хубэе почти не было зафиксировано новых случаев заражения.
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в связи со снижением рисков распространения инфекции в стране будет полностью восстановлено транспортное сообщение.
Число инфицированных с момента вспышки заболевания в стране превысило 81 тыс. человек, из них выздоровели более 73 тыс., умерли 3277 человек, сообщает Polit.ru.
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Что касается распространения инфекции в России, то ситуация может пойти по двум сценариям: инфекция либо станет сезонной, либо будет развиваться по схеме SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Об этом рассказал эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
По его словам, ученые пока не могут точно спрогнозировать, по какому пути «направится» коронавирус. Есть вариант, как с SARS, который начался в ноябре 2002 года и закончился к августу 2003 года. Это не исключено, поскольку вирусы родственные, пояснил академик.
Второй сценарий — превращение коронавируса в сезонную инфекцию. То есть летом с заболеваемостью будет лучше, «а уже к осени опять она пойдет», заключил Малеев.
Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года. Случаи заражения были выявлены в 168 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19 в мире.
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