Кашель многолик или почему он — не всегда сигнал о болезни

Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ им. Павлова Андрей Козырев рассказал о причинах возникновения кашля и способах его лечения. По словам врача, кашель не всегда является сигналом о болезни и не со всех случаях требует лечения.

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Козырев сообщил, что у здорового человека в легких вырабатывается значительное количество мокроты. Это не является признаком болезни. Слизь, образующаяся в дыхательных путях, помогает очищать воздух от частиц пыли, которые мы вдыхаем. «Грязная» часть слизи выводится из организма.

Когда человек заболевает, объем образующейся слизи увеличивается. Кроме того, она меняет свои свойства — становится более вязкой. В этот момент включается дополнительный механизм, помогающий выводить мокроту — кашель.

Однако есть и другие причины появления кашля. Так, Андрей Козырев упомянул психогенный фактор. «Иногда кашель становится условным рефлексом. Такое бывает, когда человек в стрессовых ситуациях или при стеснении начинает покашливать. Со временем подобная реакция может перерасти в привычку „стресс — кашель“», — отметил он.

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Кроме того, специалист сообщил, что на хронический кашель могут жаловаться пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Другой причиной становятся ЛОР-заболевания, когда слизь из носа и придаточных пазух стекает по задней стенке носоглотки и вызывает желание откашляться. Также кашель может быть побочным эффектом некоторых лекарств, например, препаратов для снижения артериального давления. Пациенты с бронхиальной астмой тоже страдают от кашля. В этом случае он связан с воспалением стенок бронхов и бронхоспазмом.

По словам Козырева, кашель — не отдельная болезнь, а симптом десятков заболеваний. Это защитная реакция организма.

Врач советует пить лекарства, останавливающие кашель, только в редких случаях, когда он мучительный и сухой. Тогда препараты помогут избежать повреждения слизистой оболочки дыхательных путей и кровоизлияний из поверхностно расположенных сосудов. В остальных случаях они могут, наоборот, замаскировать болезнь и помешать вовремя найти причину кашля.

Андрей Козырев также развеял миф о том, что если не лечить кашель, то он обязательно перейдет в пневмонию. «Респираторные вирусы, как правило, атакуют эпителий дыхательных путей. Чаще заболевание ограничивается ЛОР-областью», — сказал он. В то же время, если затронуты нижние дыхательные пути или бронхи были поражены первыми, возможны осложнения.

При появлении симптомов ОРВИ медик советует не ходить работу, заражая окружающих и рискуя получить осложнения, а оставаться дома, вызвать врача и начать принимать назначенную терапию.

По инф. rosbalt.ru

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