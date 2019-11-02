Как жить с хроническим бронхитом?

Последние три месяца меня периодически мучает кашель. Вначале был сухой. В это время грудь буквально разрывало от боли. Потом меня мучил сильный кашель с мокротой. Короткий период ремиссии сменялся теми же проблемами. Врач поставил мне диагноз «хронический бронхит». Однако я никогда не курил, к тому же в последние восемь месяцев не болел никакими вирусными простудными заболеваниями, будь то ОРВИ или грипп. Кроме того, активно занимаюсь физкультурой. Поэтому диагноз, честно говоря, шокировал. Особенно термин «хронический». Как это могло произойти? И хочется узнать, я что, теперь обречён жить с этим диагнозом? Асхат Васькин, Магнитогорск
При хроническом бронхите может помочь смена климата
Вначале успокою автора вопроса. Хронический бронхит (ХБ), как и его обострение, далеко не приговор, а одна из трудностей, которые встречаются на жизненном пути. Её вполне можно преодолеть при адекватном лечении и строгих следованиях врачебным рекомендациям.
ОСНОВНОЙ симптом бронхита хронической формы – малопродуктивный (то есть тот самый сухой) кашель. Чаще всего он бывает утром, сразу после сна. И может с короткими перерывами длиться несколько минут. Также не исключена одышка, которая усиливается при любой физической нагрузке. Человека бросает в пот, он становится вялым. Не исключены лихорадочное состояние и повышение температуры. И хроническому бронхиту свойственны периоды как обострения, так и ремиссии.
Принципиально важно, что в отличие от острого бронхита, причиной которого чаще всего являются инфекции (медики говорят о 85% случаев), всевозможные бактерии, при хроническом бронхите действующие агрессивные факторы, как правило, другие, хотя и инфекционная составляющая (особенно заражение от другого больного при контакте с ним воздушно-капельным путём) не исключается. Но последнее происходит гораздо реже.
Чаще всего подобное заболевание провоцирует, скажем так, вред, который приносит профессиональная деятельность пациента. Обычно это гарь, копоть, газы, испарения химических веществ, дым. То есть вредное производство.
Судя по местожительству автора вопроса, этот распространённый вариант, как минимум, не исключён. Экология, металлургический комбинат, который к тому же является градообразующим предприятием, разного рода выбросы. Да ещё и климат, скажем так, далеко не идеальный. Длительное проживание в регионе с холодным и сухим климатом также является серьёзным раздражающим фактором.
Кроме вредного производства и климата в печальную «тройку лидеров», способствующих развитию или рецидиву хронического бронхита, входит курение. Но даже если человек не имеет этой пагубной привычки, то табачный дым, вдыхаемый при пассивном курении, тоже может способствовать развитию хронического бронхита.
Как же лечить такое заболевание? Обострение хронического бронхита по своей симптоматике похоже на пневмонию. Поэтому больному, как правило, проводят самые разные методы диагностики состояния. И если диагноз подтвердится (ведь та же пневмония не исключена), то тогда врач прописывает комплексный курс терапии. Она может быть как стационарной, так и домашней. Само собой, это зависит от тяжести обострения, осложнений, выявленных патологий, степени и показателей иммунитета и многого другого.
Обычно врачи назначают отхаркивающие препараты. Они освобождают бронхи от накоплений слизи. Препараты бывают как растительные, так и химические. Их очень много, а какие нужны именно вам, пропишет лечащий врач. Также эффективно используют бронхолитики. Они помогают снятию обструкции лёгких и устранению бронхоспазмов. Если рецидив только начинает развиваться и кашель у пациента сухой, рекомендуется принимать противокашлевые средства. Непосредственно для снятия отёчности слизистой, облегчения дыхания используют противовоспалительные препараты. При обострении лечение подобными средствами достаточно длительное. Как правило, оно составляет около трёх недель. И очень важно не прерывать курс.
Ну и наконец, антибиотики. При обычном, как принято говорить, стандартном лечении их применение обязательно. Любопытный момент. Многие врачи не используют при лечении хронического бронхита антибактериальные препараты. Поскольку, как было сказано выше, главные причины подобного заболевания не связаны с бактериями. Поэтому антибиотики будут разными. Это опять же подскажет лечащий врач.
И последнее. Во время лечения лучше всего соблюдать постельный режим. Также необходимо исключить физические нагрузки и не бывать на холоде. Нужно пить как можно больше жидкости. А автору вопроса, если нет возможности сменить место жительства, рекомендуется хотя бы на время отпуска сменить климат. Это обычно помогает.
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